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Demir hırsızları tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde, 115 adet teleskop demiri çalan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:38
Demir hırsızları tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde, 115 adet teleskop demiri çalan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Lüleburgaz’ın Celaliye köyünde 20 Şubat tarihinde S.D. isimli kişiye ait 115 adet teleskop demirlerini çalan, demirleri yükledikleri aracın çamura saplanması sonucunda polis tarafından yakalanan U.D. ve B.D. emniyette yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan U.D. ve S.D’ye aracın sigortası olmaması nedeniyle Karayolu Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:38
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