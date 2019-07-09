Demir güven tazeledi Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığına Kenan Demir Yeniden seçildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığına Kenan Demir Yeniden seçildi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen seçime 90 genel kurul üyesinden 58’i katıldı. 58 üyenin 47’sinin oyunu alan eski Kenan Demir başkan seçilirken, sandıktan Veyis Ermiş’e 7 oy, Bünyamin Kamçı’ya ise 2 oy çıktı.

Kenan Demir’in başkanlığında Yürütme Kurulu Üyeliklerine Ömer Saraçoğlu, Selahattin Sayan, Mustafa Kabuklu, Sadık Bastun, Gökhan Bayar, Mustafa Kelli ve Beşir Kıvrak seçildi. Genel kurulda üyeler tarafından sorulan soruları cevaplayan Kenan Demir, Kent Konseyinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demir belediyeye sunulan önerilerinin dikkate alındığını, kültürel ve sosyal etkinliklere destek verildiğini söyledi. Kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını belirten Demir, özellikle sivil toplum kuruluşlarının, kurum müdür ve amirlerinin, siyasi partilerin görüşleri alınarak projeler hazırlamak istediklerini söyledi.

Demir genel kurul üyelerine ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis’e teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.