0553 313 94 23

Demir: Emeği geçenlere teşekkür ederiz

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, “Büyükelçilikler Arası Kar Rafting Organizasyonu”nun kusursuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

07 Mart 2019 Perşembe 11:32
Demir: Emeği geçenlere teşekkür ederiz

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen “Büyükelçilikler Arası Kar Rafting Organizasyonu”nun kusursuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Başkan Demir, Skisilkroad kış turizmi markası ile Kars (Sarıkamış) ve Erzurum (Palandöken) kayak merkezlerinin pazarlanması için oluşturulan “Destinasyon Yönetim Organizasyonu Projesi” kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe ülkemizde görev yapan 37 ülkenin büyükelçilerinin katıldığını söyledi.

 

Misafir büyükelçileri Kars ve Erzurum’da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Demir, Büyükelçilerin her vesile ile memnuniyetlerini dile getirmelerinin yanı sıra Sarıkamış ve Palandöken Kayak merkezlerini bizzat görerek fiziki altyapının uygunluğu ve kar kalitesine hayran kaldıklarını söyledi.

 

Başkan Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

 

“Büyükelçilerimiz, 3 günlük programın bir fırsat oluşturduğunu, bu nedenle ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesi gerektiği hususunu ifade etmişlerdir. Skisilkroad markalı destinasyon Erzincan Ergan, Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış’tan oluşmaktadır. Misafir büyükelçilerimizin zaman kısıtlarından dolayı bu etkinliği Kars ve Erzurum’da gerçekleştirmiş olduk. Misafir Büyükelçilerimizin Bölgemizden memnun ayrılmalarına vesile olan ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Kars Valiliğine, Serhat Kalkınma Ajansı’na, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi’ne; organizasyonun Erzurum ayağında ise Erzurum Valiliğine, kusursuz ev sahipliği yaparak elçilerimizle birebir ilgilenen ve gösterdiği yakın alakayla memnuniyet oluşturan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanına, ayrıca; Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğüne, organizasyonda görev alan İdaremiz personeline, rehberlik ve tercümanlık görevlerini gönüllü olarak yapan gençlerimize teşekkür ederim.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:32
  1. Kars
  2. Erzurum
  3. Erzincan
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun kanaat önderleri"
    1. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    2. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    3. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    4. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    5. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    6. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    7. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    8. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    9. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    10. MSÜ başvurularında ikinci şans
    11. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    12. Tercan Belediyesi son meclis..
    13. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    14. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    15. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    16. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    17. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    18. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    19. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    20. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    21. Arabulucu Türkiye
    22. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    23. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    24. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    25. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    26. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    27. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    28. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    29. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    30. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!