Demir çalan hırsızlar yakalandı Kilis’te, 200 kilo demir çalan 4 kişi jandarmanın operasyon sonucu yakalandı.

Kilis’te, 200 kilo demir çalan 4 kişi jandarmanın operasyon sonucu yakalandı.

Merkeze bağlı Kuzuini Köyünde İ.H.S.’ye ait arsanın kenarında bulunan yaklaşık 200 kilo ağırlığında demir hırsızlar tarafından kamyonete yüklenerekçalındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin,sıkı takibi sonrasında şüpheliler İ.K., E.A., S.A., İ.M. Kilis merkez de Karaali Mahallesinde çalınan demir ve olayda kullanılan araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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