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Demir başarılı personelleri ödüllendirdi

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, başarılı çalışmaları, görevlerinde gösterdikleri takdire şayan gayretleri ve hassasiyetlerinden dolayı 4 personeli ‘Üstün Başarı ve Teşekkür Belgesi’ ile ödüllendirdi.

19 Mart 2019 Salı 16:50
Demir başarılı personelleri ödüllendirdi

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, başarılı çalışmaları, görevlerinde gösterdikleri takdire şayan gayretleri ve hassasiyetlerinden dolayı 4 personeli ‘Üstün Başarı ve Teşekkür Belgesi’ ile ödüllendirdi.


Gerçekleştirilen programda konuşan Demir, polislik mesleğinin önemine değinerek, polisliğin hayata dokunmak olduğunu ifade etti. Demir, “Bu dokunuşlarla nizamı intizamı tanzim eder, bu dokunuşlarla hayattan kopuşları engelleriz. Kimi trafik kazasında, kimi intihar vakasında ama hayatın ve yaşamın her anında; uzanan, koşan, tutan taraf oluruz. Bu şerefli ve asil mesleğin mensupları olarak vatandaşın derdiyle dertlenir, onlar huzura erince dinleniriz. Bu nedenle bu ulvi vazifeleri kendilerine şiar edinmiş olanlar için durmak, yılmak, görevini ifa ederken bir lahza bile sekteye uğramak yoktur. Bizim için mükafatların en büyüğü vatandaşın gece vakti sokakta huzurla yürümesi, bir çocuğun güvenle oyun oynaması, Denizli’mizin ’Huzur Kenti’ olmasıdır. Bu bize yeter ancak hayatta her şeyin bir karşılığı olduğu gibi bu özverili çalışmalarınızın da bir karşılığı olduğuna inanıyor, bu bilinçle çalışan bütün mesai arkadaşlarımın başarılarının devamını dileyerek sizleri tebrik ediyorum” dedi.


Düzenlenen ödül program belgelerin ve hediyelerin taktimi, birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:50
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