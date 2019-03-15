0553 313 94 23

Demir bariyer sürücünün karnına böyle saplandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı.

15 Mart 2019 Cuma 15:19
Demir bariyer sürücünün karnına böyle saplandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Yaşanan dehşet verici kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içeri giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı.


Kaza anı olay yeri yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yan olarak kayan otomobilin bariyere çarptığı bariyerin aracın içine girdiği görülüyor.


İtfaiye tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ailesine düşkün olanlar hafta sonu Forum Aydın’a davetli
    1. Ailesine düşkün olanlar hafta sonu..
    2. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    3. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    4. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    5. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    6. Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı
    7. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    8. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    9. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    10. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    12. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    13. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    14. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    15. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    16. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    17. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    18. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    19. "Filistinlilerin kanının seçim..
    20. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    21. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    22. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    23. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    24. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    25. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    26. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    27. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    28. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    29. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    30. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!