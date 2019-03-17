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Demir ailesinin yürek yakan yaşam mücadelesi

Hakkari’de iki katlı toprak evde yaşam mücadelesi veren 5 nüfuslu Demir ailesinin kaldığı ev sağanak yağışa dayanamayınca bir bölümü çöktü.

17 Mart 2019 Pazar 09:26
Demir ailesinin yürek yakan yaşam mücadelesi

Hakkari’de iki katlı toprak evde yaşam mücadelesi veren 5 nüfuslu Demir ailesinin kaldığı ev sağanak yağışa dayanamayınca bir bölümü çöktü. Yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren aile yardım bekliyor.


Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünden 1995 yılında göç ederek kent merkezindeki Berçelan Mahallesi’ne yerleşen 5 nüfuslu Demir ailesinin kaldıkları iki katlı kiralık toprak evin bir bölümü sağanak yağış sonrası çöktü. Duvarlarında çatlaklar bulunan ve yağışlardan dolayı sürekli damlayan evde yaşamak zorunda kalan iki çocuk annesi Saime Demir, prizlerin ıslanmasından dolayı el feneri ışığıyla mutfakta iş yapıyor. Rutubetli evde yaşamak zorunda kalan 8 aylık Mahir ve 2,5 yaşındaki Ayşe Menesa ise, annelerinin tavandaki döşemelere bağladığı salıncakta sallanarak her şeyden habersiz yaşıyorlar. Kışlık odun ve kömürleri de biten aile, yetkililerin ve hayırseverlerin uzatacağı yardım elini bekliyor.


Eşinin hiçbir yerde çalışmadığını ve kaynanasının engelli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını anlatan Saime Demir, çocuklarına bez ve süt alamadığını söyledi. Yaşadığı durumu gözyaşları içinde anlatan anne Demir, “Eşim iki yıldır çalışmıyor. Gelirimiz kaynanamın engelli maaşıdır. O da olmazsa açlıktan öleceğiz. Dün sabah kardan dolayı alt katımızın bir kısmı çöktü. Bizimki de her an çökebilir. Oturduğumuz ev yavaşça kayıyor. Geceleri acayip sesler geliyor. Tüm ev sanki gıcırdıyor. Korkudan uyuyamıyoruz. Ev zaten eski ve rutubetli. Bu yüzden çocuklarım sürekli hastalanıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarıma bez alamıyorum. Biz sadece yardım istiyoruz. Başımızı sokacak bir ev istiyoruz veya eşime bir iş işitiyoruz” diye konuştu.



Oğlu ekmek almak için telefonunu satmış


Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Demir’in kayınvalidesi Nihari Demir ise, oğlunun ekmek almak için telefonunu sattığını söyledi. Aldıkları yardım kömürünün bittiğini ifade eden Demir, “Kaldığımız ev yıkılmak üzere. Bu mevsimde ne odunumuz ne de kömürümüz kaldı. Yardım için aldığımız kömür bitti. Evimize ekmek bile alamıyoruz. İşsiz olan oğlum dün ekmek almak için telefonunu sattı. Çocuklarımız evde rutubetten dolayı hastalandı. Çocukları hastaneye götüremiyoruz. İlaç alacak paramız bile yok. Ben rica ediyorum, oğlum için bir iş istiyorum. Allah rızası için bize yardım edin” dedi.


Belediye yetkilileri ise, bölgede gerekli çalışmalara başladıklarını belirterek, konuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacaklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:26
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