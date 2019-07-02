’Demir Adam’ Ali Bıdı’nın hedefi dünya şampiyonluğu

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle Türkiye’de ’Demir Adam’ olarak tanınan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı , iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı mensubu olduğu Salı Grubu’nda yaptığı konuşmada sağlıklı yaşamın sırrının beslenme ve stresten uzak kalıp spor yapmaktan geçtiğini söyledi. 10 yıldır kendisinin aspirin dahil hiçbir ilaç kullanmadığını anlatan 70 yaşındaki Bıdı, hedefinin demir adam yarışmalarında dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu açıkladı.

Antalya’da Salı Grubu’nun geleneksel haftalık kahvaltılı toplantısı Antalya Tenis İhtisas Kulübünde (ATİK) yapıldı. Muharrem Koç başkanlığında yapılan bu haftaki toplantıda iş insanı ve 70 yaşındaki milli sporcu Ali Bıdı konuşma yaptı. Bıdı, Salı grubu toplantısına forması ve boynundaki madalyasıyla geldi. 1949 yılında Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Garipçe köyünde dünyaya gelen Ali Bıdı, uzun yıllar Almanya’da çalıştıktan sonra ticarete atıldığını anımsattı. Geçmişte kendisinin sık sık hastalandığını anlatan Bıdı,bu sorunu beslenmesine özen gösterip, düzenli spor yaparak aştığını anlattı. Sporun aynı zamanda kendisini stresten de uzak tuttuğunu anlatan Bıdı, insanların otomobillerine gösterdiği özeni kendi vücutlarına göstermediğini söyledi. Otomobillerin yağının, suyunun, yakıtının dikkat edilmediği takdirde arızalandığına dikkat çeken Bıdı, “Dizel arabaya benzin koyulduğunda arızalandığı gibi, insan da yediğine içtiğine dikkat etmezse hastalanıp sağlığından olabilir” dedi.

"Hurda otomobil gibiydim"

Kendisinin geçmişte sık sık hastalanan bir olduğunu anlatan Bıdı,”Hurda otomobil gibiydim, yıllarca ilaç kullandım. Bundan 11 yıl önce en son kalın bağırsağımda ciddi bir kanama meydana geldi. Almanya’daki doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söylediler, olmadım. Türkiye’ye geldim. Sağlıklı yaşam için araştırmaya başladım. Kitap kurdu oldum. Bunun için Uzakdoğu’da gitmediğim ülke kalmadı” diye anlattı.

Yaptığı bu araştırmalarının sonunda vücudunu tanıdığını anlatan Bıdı, hastalıkların çoğunun yanlış beslenmeden kaynaklandığını anlayınca beslenme yöntemini değiştirdiğini ve düzenli spor yapmaya başladığını söyledi.Bıdı bu sayede hastalıklardan kurtulduğu gibi stresten de uzak kaldığını söyledi. Türkiye’de antidepresan ilaç kullanımının fazla olmasının temelinde de spora gereken özenin verilmemesi olduğunu anlatan Bıdı, “10 yıldır hiç hap kullanmıyorum. Aspirin dahi almıyorum” dedi.

Kendisinin geçmişte tenisle spor yapmaya başladığını, Salı Grubu üyelerinden Hamdi Güneş’in tavsiyesi üzerine triatlonla tanıştığını anlatan Bıdı, güne sabah 10 bin 800 metre koşarak başladığını söyledi. Triatlonun yüzme, bisiklet sürme ve koşmayı içeren üçlü bir spor dalı olduğunu ve yarışmalarda dünya ikinciliği kazandığın anlatan Bıdı, hedefinin demir adam yarışmasında dünya şampiyonluğu olduğunu açıkladı. Bıdı, “Önümüzdeki yıl kasım ayında Belek’te yapılacak olan Iron Man yarışmasına katılacağım. Buna hazırlanıyorum. Burada birinci olursam ABD’de yapılacak olan dünya şampiyonluğuna katılacağım.Hedefim İron Man’de dünya şampiyonu olmak. Zaten Triatlon’da dünya ikinciliğim var. Yarım Demir adamın iki katını yapacağım. Ben şu ana kadar 7 ayrı ülkede dünyanın en zor sporu olarak bilinen İron Man yarışmalarına katıldım. Bu yarışmalarda 1900 metre yüzüyoruz. 91 kilometre bisiklet sürüyoruz. Arkasından 21 kilometre koşuyoruz. Ölümüne yarış. Dünya şampiyonluğuna katılınca 3 bin 800 metre yüzüp, 180 kilometre bisiklet sürüp 42 kilometre koşacağım” diye konuştu.