Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında ağır yaralandı İzmir’de trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

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