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İşte yeni takımı! Demba Ba Medipol Başakşeihr'de

Medipol Başakşehir, bir dönem Süper Lig'de forma giyen Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

22 Ocak 2019 Salı 13:38
İşte yeni takımı! Demba Ba Medipol Başakşeihr'de

Medipol Başakşehir Brezilyalı yıldız Robinho'nun ardından ikinci bombayı da patlattı. Medipol Başakşehir Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Transfer öncesi Başakşehir Kulübü Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:38
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  2. Başakşehir
  3. Futbol
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