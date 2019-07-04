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Demans Kafe için ilk adım atıldı

Muratpaşa Belediyesi, 2018 yılında kurduğu ‘Alzheimer Danışma Hattı’nın ardından ilçede demans ve Alzheimer hastalarına hizmet verecek Demans Kafe’nin kurulması çalışmalarına başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
Demans Kafe için ilk adım atıldı

Muratpaşa Belediyesi, 2018 yılında kurduğu ‘Alzheimer Danışma Hattı’nın ardından ilçede demans ve Alzheimer hastalarına hizmet verecek Demans Kafe’nin kurulması çalışmalarına başladı. İlk ve orta evre demans hastaları ve yakınlarına sosyal bakım programı kapsamında destek sağlayacak Demans Kafe, Şirinyalı Mahallesi’nde açılacak.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 31 Mart yerel seçimlerine giderken açıkladığı projeleri tek tek hayata geçiriyor. Bugün sayıları 4 olan Yaşlı Evlerinin yaygınlaştırılması, fiziksel ve sosyal çevrenin ‘yaşlı dostu kent’ kavramı çerçevesinde yenilenmesi gibi çalışmalarının bir araya getirildiği “Komşularımızla Keyif Zamanı” başlığı altında yer alan Demans Kafe’nin kurulacağı yer belirlendi.


Başkan Uysal, kent içi ulaşım ağlarına yakın olması gibi bir çok neden göz önünde bulundurularak Demans Kafe’nin Şirinyalı Mahallesi’nde kurulacağını söyledi. Bu projeyle, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) mali destek programına da başvuracaklarını belirten Başkan Uysal, Yaşlı Evleri projesinin ardından Demans Kafe’nin Muratpaşa Belediyesi’nin özgün bir projesi olarak hayata geçirileceğini belirtti.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılı yaşlılar çalışmasına göre Türkiye’deki 65 yaş ve üzeri nüfusun 5 yılda yüzde 16 artarak 7 milyon 186 bin 204 kişi olduğunu söyleyen başkan Uysal, yaşlanan nüfusla beraber demansın hızla arttığına dikkat çekti.Başkan Uysal, “Bugün ülkemizde 600 binin üzerinde demansın bir çeşidi olan Alzheimer hastası bulunmaktadır. Ancak teşhisi konulmamış, resmi rakamlara yansımamış yüzbinlerce demans hastası bulunmaktadır” diye konuştu. Antalya için yapılan bir araştırmanının sonuçlarına göre kentte 54 binin üzerinde demans, 24 binin üzerinde ise Alzheimer hastası bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:


“Buna karşın, Muratpaşa özelinde gerek demans gerekse alzheimer hastalarına bakım hizmeti veren kurumsal bir model bulunmamaktadır. Muratpaşa Belediyesi olarak 2018’de ‘Alzheimer Danışma Hattı’nı kurduk. Tarafımıza yapılan başvurularda kurumsal bir hizmet modeline ihtiyacın yüksek olduğunu görmekteyiz. Demans Kafe projemizin amacı ilk ve orta evre demans hastaları ve yakınlarına sosyal bakım programı kapsamında destek sağlamaktır.”


Başkan Uysal, Demans Kafe’de ilk ve orta evre demans hasta ve yakınlarını bir araya getiren, günlük hayatlarının gereklerini yerine getirerek destekleyici ve geliştirici faaliyetler, terapi grupları ve etkinlikler aracılığı ile kendilerini rahat bir ortamda hissetmelerini sağlayan bin model öngördüklerini belirtti. . Bu hizmet modelinin, yapılan araştırmalara göre, şimdiye kadar hayata geçirilmemiş olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, projenin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel girişimlere de örnek olacağını aktardı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
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