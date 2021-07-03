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Korona Virüs Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı açıklandı
Korona Virüs

Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüsün Delta varyantının yaklaşık 100 ülke ve bölgede görüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 10:21:00 -
Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı açıklandı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre​​​​​​​, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

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