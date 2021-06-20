Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler? Delta varyantı nerede hızla yayılıyor?

İngiltere’de çift doz aşı olanlar arasında her 25 kişiden biri bu varyant nedeniyle hastalığa yeniden yakalandı. Normal şartlarda yüzde 93 oranında koruma sağlayan Biontech delta varyantına karşı yüzde 88 etkinliğe sahip, bu oran diğer aşılarda ise daha düşük. İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Delta varyantı belirtileri neler?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı. Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Öte yandan ‘Dördüncü dalga'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta Varyantı'nın Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi. "Sonbahara kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamadan girerseniz dördüncü dalga kaçınılmaz" diyen Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta Varyantı'nın Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi.