  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de peş peşe depremler
Ormanda kaybolan kadından 3 gün sonra iyi haber
Galatasaray’ın yeni sağ beki İstanbul’a ayak bastı
Şile Kaymakamlığından vatandaşlara 'rip' uyarısı
Korona Virüs Delta varyantı bir ülkede daha görüldü
Korona Virüs

Delta varyantı bir ülkede daha görüldü

Kolombiya'da ilk kez bir kişide koronavirüs Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 23:49:00 -
Delta varyantı bir ülkede daha görüldü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD'den gelen kişide Delta varyantının görüldüğünü belirterek, "Ulusal Sağlık Enstitüsü, Cali kentinde hastayı tüm tıbbi protokollere uygun tedavi altına aldı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Luis Alexander Moscoso da Delta varyantının tespit edildiği hastanın sadece bir kişiyle temas ettiğini belirlediklerini kaydederek, izolasyon sürecinin başladığını söyledi.

Vatandaşlardan Kovid-19 kurallarına riayet etmelerini isteyen Moscoso, halka aşılama noktalarına giderek aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülkede salgının başından bu yana 4 milyon 716 bin 798 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 118 bin 538 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay