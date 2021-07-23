‘Delta varyantı' Almanya'yı fena vurdu!
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artarken, yayılan virüs içindeki en yüksek oranın delta varyantı olduğu belirtildi.
Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’daki korona vakalarının yüzde 84’ünü delta (B.1.617.2) varyantı oluşturuyor. Vaka sayısının yaklaşık yüzde 12’si ise Alpha (B.1.1.7) adı verilen korona mutasyonundan oluşuyor. Uzmanlar kısıtlamaların hafifletilemesiyle birlikte delta varyantının hızla yayılmaya başladığını belirtirken, özellikle tatil dönüşlerinin başlamasıyla sayının artmasından endişe ediyor. Almanya’da insidans değeri de de 13.2 oldu. Son 24 saatte 2 bin 089 korona vakası görülürken 34 kişi de yaşamını yitirdi.