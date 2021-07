Koronavirüs salgınında bu kez de delta varyantı tüm dünyayı etkilemeye başladı. Ülkemizde de 250 kişiden fazla vatandaşımıza bulaşan delta varyantı için uzmanlardan açıklama geldi.

Delta Plus nasıl bulaşıyor?

Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor. Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.

BioNTech aşısı Delta varyantında etkili mi?

İki doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önceye kadar Hint mutasyonu denilen Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92’lik bir koruma sağlandığını duyurdu.

İngiltere’de 33.000 Delta vakasından yüzde 58’inin aşı olmadığını açıklayan yetkililer bunlardan 383’ünün hastaneye kaldırıldığını ve bu kişilerin de üçte ikisinin aşı olmadığını duyurdu.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, “Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı” dedi.