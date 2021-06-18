Delta mutasyonu nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Mutasyona uğrayan ve farklı belirtiler ortaya çıkaran koronavirüste son olarak Hindistan'da görülen ve ardından İngiltere'de de yayılan Delta varyantı merak ediliyor. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, Delta varyantı olarak bilinen mutasyonun, daha önce Covid-19 vakalarında görülenlerden farklı belirtiler gösterebildiğini ortaya koydu. İşte merak edilen haberin detayları…

Delta mutasyonun belirtileri nelerdir?

İngiltere’de delta varyantı hakkında araştırma yapan Profesör Tim Spector, “Zoe Covid Belirtileri” adlı araştırmada, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.

Fakat insanlar çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırabiliyor. Bu nedenle bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması isteniyor.

Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.

Fakat Profesör Spector, ekibinin formlarını dolduran binlerce Covid-19 hastasının bildirimlerine göre artık bu belirtilerin daha az görüldüğünü söylüyor:

"Mayıs ayının başından bu yana en öne çıkan belirtileri izliyorduk. Daha önceki belirtilerini aynı değiller."

Belirtilerde görülen değişikliğin aynı dönemde yaygınlaşan ve şu anda artık Birleşik Krallık içerisinde tespit edilen vakaların yüzde 90'ını oluşturan, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla ilişkili olduğu anlaşılıyor.

Yüksek ateş hâlâ yaygın bir belirti olmayı sürdürüyor fakat Profesör Spector "Koku alamamak artık ilk 10 belirti içerisinde değil" diyor.