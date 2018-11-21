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Delle Alli, otelin bir gecelik ücreti duyunca çılgına döndü

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın yıldız ismi Dele Alli, otelin bir gecelik ücretinin 3 bin 370 euro olduğunu öğrenince çılgına döndü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:19
Delle Alli, otelin bir gecelik ücreti duyunca çılgına döndü

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 22 yaşındaki yıldız futbolcu Dele Alli, İngiltere Milli Takımı'nın Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası 5 yıldızlı bir otelde kutlama yapmak için oda kiralamak istedi ancak otelin bir gecelik ücretinin 3 bin 370 euro olduğunu öğrenmesiyle öfkeden çılgına dönerek çalışanlarla kavga etti.

Müşteriler tarafından kayda alındı

Dele Alli'nin otel çalışanlarıyla lobide yaşadığı tartışma, bazı müşteriler tarafından kameraya alındı ve yıldız oyuncunun hakarete varan cümleler kurduğu kavga sosyal medyada hızla yayıldı. İngiliz taraftarlar ligde haftalık 168 bin 546 euro kazanan genç futbolcunun, 3 bin euroluk otel ücreti için girdiği tartışmayı "utanç verici" olarak yorumladı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:19
  1. İngiltere
  2. Hırvatistan
  3. Tottenham
  4. Dele Alli

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