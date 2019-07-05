DellallardanNasreddin Hoca Şenliği’ne davet

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel dellalın şenliğe daveti ile start aldı.

Şenlik kapsamında Dellal’lar Akşehir’in cadde ve sokaklarını gezerek; halkı etkinliklere çağırırken, İlçe protokolünü de makamında ziyaret edip onları da etkinliklere davet etti. Davul çalarak Akşehir Belediye binasına gelen dellalar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan bahşiş alarak Başkan Akkaya’ya davul çaldırttı.

Şenliğin Akşehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Akkaya, “60 yıldır Nasreddin Hoca Şenlikleri yapıla geliyor ve bu şenliklerle birlikte Hocamızı hem yad ediyor, hem de anıyoruz. Hocamızın mesajlarını vurgulayıp daha çok kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu şenliğin Nasreddin Hoca’mızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anlatmak adına bir fırsat olması dileğiyle Şenliğimize herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.

Dellallar Başkan Akkaya’nın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’i de ziyaret ederek davul çaldırttı. Dellallar; Akşehir cadde ve sokaklarında dolaşıp davul çalarak şenliğin başladığını söyleyerek tüm herkesi şenliğe davet ederken Akşehir Hükümet Konağı’na geçen Dellallar burada da İlçe Kaymakamı Mehmet Türk’ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Türk; Nasreddin Hoca Şenliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne katılmak isteyen herkesi Akşehir’e beklediklerini belirtti.