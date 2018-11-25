ANKARA (AA) - Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'in, Osmanlı Sarayı'na uzanan hayatını anlatan "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin Ankara galası yapıldı.

Ankara'daki bir AVM'de düzenlenen etkinlikte, "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin oyuncularından Cem Uçan, İsmail Filiz, Gülşah Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Batın Uçan ve Namık Rüstem Khanlı sinemaseverlerle buluştu.



Film gösteriminden önce açıklama yapan filmin oyuncularından İsmail Filiz, "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin Türkiye'de çekilmiş en iyi aksiyon filmi olduğunu söyledi. Filiz, "Daha önceden çekilmiş olan 'Dracula Untold' filminde ecdadımıza yapılan hakaretin karşılığı olarak çekilen bir filmdi. O filmde Fatih Sultan Mehmet ve askerlerini yarasalarla yenebileceklerini söylüyorlardı, biz de Fatih'in aslanları Dracula'ya ne yapıyor onu göstermek istedik." dedi.

Özellikle gençleri filmi izlemeye davet eden Filiz, "Deliler bizim öz kahramanlarımız, savaşlarda en önde giden kendini feda edip düşmanı yok eden kahramanlarımız. Kendi tarihimizi unutmayalım." diye konuştu.

Oyuncu Cem Uçan ise 2014'te yapılan "Dracula Untold" filmindeki gibi tarihi belgelere aykırı bir film yapmadıklarını söyledi.

Uçan, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Dünya standartlarında bir film çekmeye çalıştık. Tabiri caizse kan, ter, gözyaşıyla çektik. Çok önemli aktör abilerim, arkadaşlarım, aktris dostlarım var. Canla başla, gönülle çalıştık bu işte. Bugüne kadar film, bizim filmimizdi. Şimdiden sonra Türkiye'deki 80 milyon delinin filmi olacak. Filmimizi onlara emanet ettik. Teveccüh gösterip filmimiz hak ettiği karşılığı görürse inşallah devamında aynı kalibrede iyi projelere imza atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



- Filmde çok sayıda isim rol aldı

Filme Almanya'da sansür uygulandığını anımsatan Uçan, "Bizi sansürleyen Almanya'da bugüne kadar Truva, 300 Spartalı, Dracula Untold, Conan the Barbarian gibi ahlaki seviyelerin yerlerde olduğu filmler çok büyük salonlarda gösterildi. Almanya'daki dostlarımıza yaptıkları hatanın farkına vararak bu karardan tez zamanda dönmelerini rica ediyoruz. Biz tarihte yaşanan bir olayın gerçeğini anlatıyoruz. Hiçbir din, millet ya da ırka hakaret etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmin senaryosunu Mustafa Burak Doğu ile İbrahim Ethem Arslan kaleme aldı. Filmde ayrıca Kamil Güler, Batın Uçan, Serhat Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Rüzgar Aksoy, Gökçe Özyol ve Demet Tuncer de rol aldı.



Film, Fatih Sultan Mehmet'in görevlendirdiği "Deliler" adlı askeri birlikte görev yapan bir grubun, Eflak Voyvodası Tepeş'in Osmanlı Cihan Devleti'nin Doğu Avrupa'daki topraklarında yaşayanlara uyguladığı zulmü sona erdirmek üzere gösterdiği mücadeleyi anlatıyor.

