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Dehşete düşürmüştü... DNA ele verdi

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 06:17
Dehşete düşürmüştü... DNA ele verdi

Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı.

Sutherland'e cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi.

Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı

Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi.

Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.

Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.

Kadın Kızılderili

Olayın ardından kliniğin müdürü istifa ederken, iki klinik çalışanı da istifa etmişti.

10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etmişti

Dehşete düşürmüştü... DNAdan o sapığa ulaşıldı

Salı günü Kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.

Kabile lideri Terry Rambler, "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" demişti.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 06:17
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