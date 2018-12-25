0553 313 94 23

Dehşete düşüren sözler: 'Öldürdüm sonra da gömdüm'

Ankara’da kan donduran bir olay meydana geldi. 1,5 ay önce kaybolan belediye işçisi Murat Demir'in, iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Murat Demir'i sopayla döverek öldürüp cesedini Kızılırmak nehrinin kenarına gömdüğü belirlenen Ali T., gözaltına alındı.

25 Aralık 2018 Salı 06:29
Dehşete düşüren sözler: 'Öldürdüm sonra da gömdüm'

Ankara'da Mamak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir, 11 Kasım 2018 tarihinde kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine Demir'in bulunması için çalışma başlatan polis, sonuç alamadı. Bunun üzerine cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, Demir'in kaybolmadan önce iş arkadaşı Ali T. ile buluştuğunu tespit etti. Olayla ilgili ifadesi alınan ve şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alınan Ali T., daha sonra cinayeti itiraf etti.

Sorgusunda Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak nehrinin kenarına gittiklerini belirten Ali T., aralarındaki borç-alacak davası nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli Ali T. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden aldığı sopayla Demir'i darp ederek öldürdüğünü söyledi. Demir'in cesedini Kızılırmak nehrinin kenarına gömdüğünü belirten Ali T. suç aleti sopayı da nehre attığını ifade etti. Kızılırmak nehrinin kenarında yapılan aramada Demir'in cesedi bulunurken, şüpheli Ali T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 06:29
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. Murat Demir
  4. temizlik işçisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırtına etkili oluyor! Seferler iptal edildi
    1. Fırtına etkili oluyor! Seferler iptal..
    2. Hazırlıklar tamam! Artık an meselesi
    3. İDO'dan sefer iptalleri
    4. Tarih belli oldu! AK Parti sahaya iniyor
    5. Tarih belli oldu! AK Parti sahaya iniyor
    6. Irak Başbakanı duyurdu.....
    7. Bizde olsa kıyameti koparırlardı!..
    8. Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan açıklaması
    9. YSK’den yayın yasakları kararı!
    10. Ağlayarak af dilemişti... ABD..
    11. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    12. Dehşete düşüren sözler: 'Öldürdüm..
    13. Ayakkabı izi takip edildi, bakın..
    14. İran’ın önde gelen din adamı Şahrudi..
    15. İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli
    16. BUDO'dan sefer iptalleri
    17. Söylentiyi duyan herkes oraya koştu.....
    18. Korkunç kaza! Anne ve oğlu...
    19. TÜBİTAK'a bağlı birimlere 105 personel..
    20. Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!