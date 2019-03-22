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Dehşete düşüren rapor! Esed 6 bin insanı fırınlarda yaktı!

Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Suriye Hukuk Komisyonu, yayımladığı raporda bir dehşeti daha gözler önüne serdi. Raporda Esed rejiminin 6 bin insanı fırınlarda yaktığı belirtildi.

22 Mart 2019 Cuma 11:04
Dehşete düşüren rapor! Esed 6 bin insanı fırınlarda yaktı!

Suriye'de devam eden iş savaşta akılalmaz insanlık suçları yaşanıyor. Esed, gözaltına alınan muhalifleri işkence yaparak katlettikten sonra Harasta ve Teshreen Askerî Hastanelerindeki krematoryumlarda yaktı. Suriye’deki iç savaşta Beşar Esad rejiminin yeni bir vahşeti daha ortaya çıktı. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak faaliyet gösteren Suriye Hukuk Komisyonu hazırladığı bir raporla rejimin acımasız yüzünü bir defa ortaya koydu.

Rapora göre, rejim gözaltına aldığı muhalifleri başşehir Şam’daki el-Mezzeh Askerî Hastanesinde işkence etti. Şahitlerin verdiği bilgiye göre hastanenin bir bölümü insan kesimhanesine dönüştürüldü. Gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolan kişiler, işkence ile öldürüldükten sonra Harasta ve Teshreen Askerî Hastanelerindeki krematoryumlara taşındı. Her hafta yaklaşık 70 kişi krematoryumlarda yakılarak yok edildi.

6 bin sivil öldürüldükten sonra yakılarak yok edildi

İşkencelerin, bir grup yetkili, doktor ve Hastane Müdürü Tuğgeneral Hasan Haddad, General Taha Esad, General Şadi Zouda ve Albay Hasan Maluk tarafından yürütüldü. Komisyon, Mezzeh Hastanesinde işlenen suçlara ilişkin uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Yirmi bir ayda 6 bin sivilin öldürüldükten sonra yakılarak yok edildiği belirtildi.

ABD de üç bin sivili katletti

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da sivil kayıplarla ilgili bir rapor yayınladı. ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye’de 2014’ten beri yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kaybın 3 bin 35 sivil olduğu açıklandı. Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun “zorla” 500 binden fazla insanı göç ettirdiğini de iddia etti. Sivil ölümlerin yüzde 32’sinin eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde olduğuna değinilen raporda “Trump’ın başkan olmasıyla saldırılar, karmaşık ve rastgele düzenlendi” denildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:04
  1. esed rejimi
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