Dehşete düşüren polis vahşeti! Meslektaşının boğazını kesti

Malatya’da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti.

Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı.