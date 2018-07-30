Dehşete düşüren polis vahşeti! Meslektaşının boğazını kesti
Malatya'da iki polis arasında çıkan tartışma sonucu polislerden biri meslektaşının boğazını keserek öldürdü.30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15
Malatya’da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.
Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti.
Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
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