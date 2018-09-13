Dehşete düşüren olay! Eşinin kesik başıyla karakola gidip teslim oldu
Kendisini aldatmakla suçladığı eşini öldüren cani koca, poşetin içine koyduğu kesik başla polis karakoluna gidip teslim oldu. Hindistan'da yaşanan olay dehşete düşürdü.13 Eylül 2018 Perşembe 01:24
Hindistan'ın Ajjampura kentinde kendisini aldatmakla suçladığı eşini başını keserek öldüren cani koca, kadının kesik başını poşet içine koyup karakola götürdü.
"BU BENİM KARIM"
Bu sırada polislerden biri olayı cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Torbayı yere bırakan adam, içinden kesik bir baş çıkardı. Kanlar içindeki başı polislere gösterip, "Bu benim karım" dedi.
POLİSLER DONUP KALDI
İsminin Roopa olduğu öğrenilen eşinin başını kesen cani kocanın soğukkanlılığı karşısında polisler donup kaldı.
İşte olay anından kareler;
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