0553 313 94 23

Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!

Yediği çiğ deniz ürünleri nedeniyle bir tür deri enfeksiyonuna yakalanan Güney Koreli vatandaşın elini kestiler.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:34
Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!

Güney Kore'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü tükettiği için bir tür deri enfeksiyonuna yakalandı, talihsiz adamın et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybettiği açıklandı.

AĞRILARI ARTINCA HASTANENİN YOLUNU TUTTU

The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.

ELİNİ KESTİLER

Chonbuk National University Medical School'dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra talihsiz adamın elinin kesildiğini açıkladı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Dr. Karen Wong, "Deniz suyuna ya da kontamine olmuş çiğ, az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak bu tür cilt enfeksiyonları gelişebilir. Kronik karaciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere immün yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:34
  1. New England Journal
  2. Güney Kore
  3. England
  4. Ağrı
  5. Kore
  6. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mekik oyası nasıl yapılır?
    1. Mekik oyası nasıl yapılır?
    2. Ateş basması neden olur?
    3. Ayak burkulmasına neler iyi gelir?
    4. Bebek kahvaltısı için kolay ve..
    5. Eski golcü geri döndü! Transfer resmen..
    6. Şalgam suyunun bilinmeyen faydaları
    7. Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli..
    8. Rutubet kokusunu anında yok eden..
    9. Ve Alex'den Fenerbahçe mesajı:..
    10. Evde hızlı dekoratif değişiklikler..
    11. Kaliforniya cayır cayır yanıyor! OHAL..
    12. Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin..
    13. Yılların kaptanı 'nafaka'zede oldu,..
    14. Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz..
    15. Milli imkanlarla üretildi, hedefi tam..
    16. Kanlı Ay tutulması saat kaçta?
    17. ABD'de yangın paniği! OHAL ilan edildi
    18. Ay tutulunca kılınacak namaz
    19. Kanlı Ay tutulması depremlerin..
    20. Kanlı Ay tutulması nedir?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”