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Dehşete düşüren olay… Bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı

Eskişehir’de, Afganistanlı Malik Gülen’in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil (22) gözaltına alındı.

26 Temmuz 2019 Cuma 06:13
Dehşete düşüren olay… Bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı

Eskişehir’de kan donduran bir olay yaşandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen’in parçalara ayrılmış cesedini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olarak Beitollah Tatlıdil’i kısa sürede saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Gülen’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na götürüldü.

Korkunç olay Bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Korkunç olay Bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 05:05
  1. Eskişehir

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