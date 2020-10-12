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Korona Virüs Dehşete düşüren koronavirüs araştırması
Korona Virüs

Dehşete düşüren koronavirüs araştırması

Avustralya'da bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre koronavirüsün, kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 02:10:00 -
Dehşete düşüren koronavirüs araştırması

Avustralya ulusal bilim kurumunun araştırması sonucu elde edilen verilere göre, virüsün sanılandan daha uzun süre hayatta kaldığı belirtildi. Araştırmanın karanlık bir ortamda yapıldığı belirtildi. Bazı bilim insanları, virüsün yüzeyden bulaşma noktasında da şüphelerini sürdürüyor.

Koronavirüs ağırlıklı olarak, öksürük, hapşırma ve konuşma sırasında saçılan parçacıklarla yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol Merkezi de yüzeyden bulaşma yaşanmasının olası olduğunu açıklamıştı ancak bu yolla bulaşmaların çok daha az olduğu belirtiliyor. Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde, koronavirüsün, para ve cam gibi nesneler üzerinde iki ya da üç gün kalabildiği ortaya konulmuştu.

Fakat Avustralya ulusal bilim kurumunun araştırması, koronavirüsün "aşırı güçlü" olduğunu belirtiyor. Koronavirüsün 20 derecelik oda sıcaklığında, karanlık bir ortamda tutulduğunda, kağıt para, telefon ekranı ve plastik nesneler üzerinde 28 güne kadar hayatta kalabildiği ortaya çıkarıldı.

Aynı şartlarda, grip virüsü 17 gün boyunca hayatta kalabiliyor.

Sıcaklık virüsü etkiliyor

Virology Journal da yayınlanan bir makaleye göre, virüs sıcaklık arttıkça gücünü yitiriyor. 40 derecelik sıcakta 24 saat içinde bulaşılık özelliğini yitiriyor. Koronavirüsün kumaş gibi gözenekli yüzeylerde bulaşıcılık süresi 14 güne düşüyor.

Toplumda endişeye neden oluyor

Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ron Eccles, virüsün 28 gün dayanabilmesi ile ilgili araştırma sonucunun toplumda gereksiz endişe oluşturduğunu belirterek; doğal ortamla, laboratuvar ortamı arasında virüsün hayatta kalabilmesi noktasında büyük farklar olduğunu belirtti.

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