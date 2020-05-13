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Korona Virüs

Dehşete düşüren koronavirüs açıklaması! Neredeyse her organı hedef alıyor

Bilim insanları, koronavirüsün vücutta beyinden ayak parmaklarına kadar birçok organı hedef aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 04:20:00 -
Dehşete düşüren koronavirüs açıklaması! Neredeyse her organı hedef alıyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs ile ilgili çeşitli araştırmalar yürüten bilim insanları, koronavirüsün sadece akciğerlere zarar vermediğini, vücutta bilinenden daha fazla organı hedef aldığını açıkladı.

Kalp kaslarını zayıflatıyor

Bilim insanları, koronavirüsün kalbe saldırdığını; kalp kaslarını zayıflattığını ve kalp ritmini bozduğunu tespit etti. Koronavirüsün, kalbe verdiği zararların yanında ölümcül kan pıhtıları oluşturduğu, kan damarlarının iltihaplanmasını sağladığı da belirtildi.

Böbrekleri de hedef alıyor

Bilim insanları, koronavirüsün böbrekleri de hedef aldığını dile getirdi. Koronavirüsün böbreklere ciddi anlamda zarar verdiğini ve bu nedenle bazı vakaların diyalize bağlanmak zorunda kaldığı belirtildi. Tat ve koku duyularının kaybolduğu konusuna da değinen bilim insanları, koronavirüsün sinir sistemine saldırdığını, tat ve koku duyularının bu sebepten dolayı kaybolduğunu kaydetti.

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