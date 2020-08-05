Dehşete düşüren görüntüler sonrası Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den korkutan koronavirüs açıklaması: Dilim varmıyor ancak...

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den korkutan açıklama geldi. Yamanel "Dilim varmıyor ancak vakalar artacaktır" dedi.

"Ciddi artış olacak"

Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan yoğun kalabalık görüntüleri, uzmanları endişelendirdi. Bilim Kurulu üyeleri, 'Vakalarda yakında ciddi artış olacak' diyor.

"İpin ucu kaçtı"

Kurban Bayramı geride kalırken, özellikle son 10 gündür sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüntüler uzmanları endişelendirirken, tespit edilen yeni vaka sayısı da yeniden bin rakamının sınırına dayandı. Uzmanlar, bayramda ortaya çıkan görüntüler için "İpin ucu kaçtı" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayramda ortaya çıkan birçok görüntünün üzücü olduğunun altını çizerken, şunları söyledi:

"Tek dileğimiz yeni vaka sayısının katlanarak artmaması"

"Önümüzdeki günler ve haftalarda yeni vaka sayılarında artış olacaktır. Bayram döneminde ciddi hareketlilik oldu ve vatandaşlar maalesef gerekli uyarıları dikkate almadılar. Tek dileğimiz yeni vaka sayısının katlanarak artmaması. Ülke genelinde her yerde olumsuz görüntüler olduğunu ileri sürmek doğru olmaz.

Bayram dönüşünde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı, en ufak bir semptom durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Erken teşhis, hem kendilerinin iyileşmesi hem de filyasyon çalışmalarının yapılıp topluma bulaşın önlenmesi açısından çok önemli. Herhangi bir semptomun ortaya çıkmaması, bulaşmanın olmadığı anlamına gelmiyor.

Bayramdan sonra memleketine veya tatile gidenler, sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için her koşulda, eve dönüşte 1.5 metre mesafeyi koruyup mutlaka usulüne uygun şekilde maske kullanmalı."

"Dilim varmıyor ancak vakalar artacaktır"

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel de bir hafta, 10 gün sonra ortaya çıkacak tablonun önemine dikkat çekerek, "Dilim varmıyor ancak vakalar artacaktır. Koronavirüs çok tehlikeli ve çok çabuk yayılabiliyor. Virüsün öldürücülüğü devam ediyor. Vatandaşımız nerede olursa olsunlar kurallara uymalılar. Bayramdaki sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kalabalık görüntülerin olmaması gerekirdi.

Tatile veya memleketine gidenler dönüştü 14 gün boyunca yaşlılardan uzak durmalı ve maske kuralından en ufak taviz vermeden dikkatli olmalılar" diye konuştu.

"Türkiye bayramdaki görüntüler nedeniyle sınıfta kaldı"

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da "Bayram boyunca ülke genelinde ortaya çıkan görüntüler maalesef ümitlerimizi yerle bir etti" diyerek şöyle devam etti:

"Sadece sahiller değil, köyüne, kasabasına gidip sosyal mesafeyi hiçe sayanlar ve büyük kentlerde oluşan kalabalıklar, kısaca Türkiye bayramdaki görüntüler nedeniyle sınıfta kaldı. Kendimden örnek vermek isterim. Bayramı Şile'de geçirdim. Plaja uzaktan baktığımda bile dehşet içindeydim. İnsanlar çıldırmış gibi sahillere hücum etmişlerdi. Sanki bir çeşit öfkeyle hareket eden, hastalığa meydan okuyan bir tabloydu. İnsanlar yasaklara, uyarılara karşı çıkma halindeler. Elbette koronavirüs uyarılarına isyanın bir bedeli olacaktır. Bu bedel dakikalar, saatler içinde görülmeyecek ancak önümüzdeki haftalarda vaka sayılarında ciddi artış göreceğiz."

"Süreç normal seyrinde gitmedi"

Milliyet'in haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Kovid-19 yeni vaka sayılarının bin 200'den 900'e inmesinin hiçbir öneminin bulunmadığını, bakanlığın açıkladığı verilerin tespit edilebilen vaka sayısı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oysa ki, tespit edilemeyen çok daha fazla vaka olduğunu hepimiz biliyoruz. Günde 40, 45 bin test yapıyorsunuz ancak bu testlerin ne kadarı hasta tanısı için, ne kadarı bazı gruplara tarama için yapılıyor, bunları bilmiyoruz. Türkiye'de asıl sorun belirtisiz ve hafif belirtili vakaların yakalanamıyor olması. Normalleşme sürecini normal seyrinde götüremedik. Mevcut test politikası ile vakaların çok azını yakalıyoruz. Belirtisiz veya az belirtili vakalar toplum içinde rahatça hareket ettiğinden virüsü bulaştırmaya devam ediyorlar.

Bayramdaki görüntüler sürpriz olmadı. Bu manzaranın çıkacağını herkes biliyordu. Halkın yararlanacağı plajlar, oteller veya özel işletmeler tarafından kapatılınca insanlar daracık alanlarda yığılmak zorunda kalıyor.

Bu yıla özel, özel işletmeler de sahilleri ücretsiz olarak halka açabilirdi. Bayramda ipin ucu kaçtı. İki kuluçka döneminde yani 20, 25 gün sonra ortaya çıkan tabloyu göreceğiz. Vakalarda ciddi artış olacaktır."