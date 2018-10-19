0553 313 94 23

Arkadaşı uyurken tüfekle vurarak öldürdü!

İstanbul Silivri’nin Gazitepe mahallesinde bir çiftlikte çalışan Habil S., iş arkadaşı Maksut Güler'i uykusunda tüfekle vurarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:52

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Silivri’nin Gazitepe mahallesinde bir çiftlikte yaşandı. Edinilen bilgilere göre Maksut Güler, çalıştığı çiftlikte mola vererek dinlenme odasında uyumaya başladı. Bu sırada aynı iş yerinde çalışan Habil S. isimli arkadaşı çiftliğe gelerek diğer çalışanlarla bir süre sohbet etti. Bir süre sonra bina dışına çıkan Habil S., diğer arkadaşlarının ayrılmasıyla tekrar binaya girdi. 

Arkadaşı Maksut Güler'in dinlendiği odaya giren zanlı, dolaptaki tüfeği aldı. 33 yaşındaki iki çocuk babası Maksut Güler’i uykusunda tüfekle ateş ederek öldüren zanlı, ardından tüfekle birlikte odadan çıkarak olay yerinden ayrıldı.

Hastanede öldü

Silah sesini duyarak bina içine giren diğer çalışanlar, genç adamı kanlar içinde buldu. Durumun sağlık görevlilerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan genç adamı Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, genç adamın ölümüne sebep olan şahıs saklandığı evinde Jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

33 yaşındaki 2 çocuk babası Maksut Güler, geçtiğimiz Cumartesi günü sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Kayınbiraderini kaybetmenin acıyla konuşan çiftlik sahibi Alpay Denizli yaptığı açıklamada, "Bu şahsı 25 yıldır tanırım, 7 yıldır da yanımda çalışıyor. Bu olayı gerçekleştirmesi kendi başına yapacağı bir iş değil, mutlaka kendisini azmettiren yada yardım eden biri var. Bu durumu yetkili mercilerle paylaştık. Bu olaya karışan kim varsa en ağır şekilde cezalandırılacağından eminim. Türk adaletine güvenimiz sonsuz" dedi. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:52
  1. Denizli
  2. silivri
  3. Maksut Güler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar kuru haftanın son gününde dolar ne kadar?
    1. Dolar kuru haftanın son gününde dolar..
    2. Bir ülke daha Trump'a rest çekti:..
    3. Ankara cuma namaz saati 19 Ekim namaz..
    4. Diriliş Ertuğrul'u bekleyen hayranları..
    5. Beklenmedik çıkış! Yeni siber tehdit:..
    6. Cuma namazı kaçta İstanbul (19 Ekim)
    7. CHP'nin büyük başarısı! Terör..
    8. İngilizler, Kaşıkçı cinayetini..
    9. Gaziantep'te son anda yakalanmışlardı!..
    10. Amerika helikopteri uçak gemisine düştü!
    11. Fenerbahçe kötü gidişe Sivas maçında..
    12. Lider'in konuğu Bursa! Muhtemel 11'ler
    13. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    14. Dehşet verici olay! Arkadaşını uyurken..
    15. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    16. Endonezya'da bir deprem daha!
    17. "Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu başına..
    18. 13 kişiyi öldürdü! 150 kişi peşine düştü
    19. F-35'de yeni sorun! Bir ülke daha..
    20. ABD helikopteri uçak gemisine düştü!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor