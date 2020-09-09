Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Alper Eker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan 65 yaşındaki bir hastanın akciğer röntgeninin görüntülerini paylaştı. Virüsün yayıldığı bir ciğerle sağlıklı bir ciğer tomografisini kıyaslayan Dr. Alper Eker, hastalığın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi.

65 yaşındaki hastanın her iki akciğerinde de dokuların virüsle kaplanması nedeniyle dokuların kaybolduğu tomografi görüntüsü hakkında konuşan Dr. Eker, ciğerlerin kapasitesinin düşmesi nedeniyle hastaların nefes darlığı yaşamaya başladığını söyledi.

Vatandaşlara, koronavirüs tehlikesine karşı maske, mesafe ve hijyen çağrısı yapan Dr. Alper Eker, hastalığa yakalanan bir şahsın çabuk iyileştiğini ama onun bulaştırdığı kişilerin aylarca yoğun bakımda tedavi edildiğini gördüğünü belirtti. Hastaların büyük hasarlarla taburcu edilebileceğini hatırlatan Eker, kurallara uyulmamasının başkalarının hayatlarına da mal olabileceğini ifade etti.