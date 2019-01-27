Dehşet veren olay! Isınmak isteyen alkollü kişi yanarak can verdi

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binanın zemin katında meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi ateş yakarak ısınmaya çalıştığı sırada alevlere teslim oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar binanın zemin katından alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan şahsa müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlere teslim olan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.