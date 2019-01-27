Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu Konya'da Afganistan uyruklu anne ile 2 çocuğu, evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Konya merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu. İncelemeler sonunda anne ile biri 5, diğeri 10 yaşlarındaki 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonrasında cesetler otopsi için morga kaldırıldı. Afganistan uyruklu ailenin Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte çobanlık yaptığı, polisin öldürülen kadının eşine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.