Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu
Konya'da Afganistan uyruklu anne ile 2 çocuğu, evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde ölü bulundu.27 Ocak 2019 Pazar 23:07
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Konya merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.
İncelemeler sonunda anne ile biri 5, diğeri 10 yaşlarındaki 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonrasında cesetler otopsi için morga kaldırıldı.
Afganistan uyruklu ailenin Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte çobanlık yaptığı, polisin öldürülen kadının eşine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.
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