0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Dehşet evi... Katliam yaptı

ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Ayla Ö.nün kaldığı eve gelen Mehmet Ö., çıkan kavgada eşini, kayın biraderi İzzet Bahri İ.yi ve baldızı Reyhan İ.yi tabancayla vurarak öldürdü, kayın validesi Hacer İ.'yi de yaraladı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 06:24
Dehşet evi... Katliam yaptı

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69034 Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Eşi Mehmet Ö. ile geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki Ayla Ö., bir süre önce annesi Hacer İ.nin evine yerleşti. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Ayla İ. ile konuşmak için akşam saatlerinde kayın validesinin evine geldi.

Konuşma sırasında evdekilerle Mehmet Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinde taşıdığı tabancayı çıkartan öfkeli koca, eşine ve yakınlarına kurşun yağdırdı. Mehmet Ö.nün tabancasından çıkan kurşunlar Ayla Ö. ile kayın biraderi İzzet Bahri İ., kayınvalidesi Hacer i. ve  Reyhan İ.ye isabet etti. Yaralılar, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Tedavileri sürüyor

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve kardeşi İzzet Bahri İ., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kayın valide Hacer İ. ile Reyhan İ.nin ise tedavilerine devam ediliyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, evin içinde 10'un üzerinde boş kovan buldu.

Uzaklaştırması varmış

Bu aradaÿMehmet Ö.nün ayrılma aşamasındaki eşi Ayla Ö.nün başvurusu sonrası hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Ölü sayısı 3’e yükseldi

Adana’da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Eşi ile konuşma bahanesiyle kayın validesinin evini basarak tabanca ile katliam yapan damat Mehmet Ö.’nün tabancayla yaraladığı baldızı Reyhan İ. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, soruşturmaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 06:06
  1. Adana
  2. adana
  3. boşanma
  4. katliam
  5. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den bölge bölge uyarı... Şemsiyesizçıkmayın!
    1. Meteoroloji'den bölge bölge uyarı.....
    2. Trump önce söz verdi... Sonra vazgeçti
    3. İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 1..
    4. İtiraz maratonunda son viraj! Bugün..
    5. Avrupa'nın en iyilerinden! Açılış için..
    6. Netanyahu bölgeyi ateşe atacak
    7. MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı..
    8. Fatih'te can pazarı... Lüks otomobil..
    9. E-5’tezincirleme trafik kazası.....
    10. İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili..
    11. 19 yıl sonra bir ihbar geldi.....
    12. Dehşet evi... Katliam yaptı
    13. Senegal'de yeni hükümet kuruldu
    14. Endonezya'da Malezya’ya ait 2 balıkçı..
    15. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Libya..
    16. Otomobille 60 metreden uçtular: 1 ölü..
    17. Yemen'de kolera salgını nedeniyle..
    18. Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'i tek..
    19. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    20. Ormanlık alanda mahsur kalan ineği..
    21. Bursaspor'da Mesut Bakkal sesleri!..
    22. Gol düellosunda kazanan Denizlispor oldu
    23. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner:..
    24. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Medipol..
    25. Akhisar’da feci kaza 1 ölü 5 yaralı
    26. Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa..
    27. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    28. Trump İç Güvenlik Sekreteri Nielsen’in..
    29. İsrail'de seçim günü Batı Şeria ve..
    30. Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın..
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!