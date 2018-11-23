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Dehşet evi! Kaçmaya çalıştı ama...

Hatay’da dehşet veren bir olay yaşandı.Kırıkhan ilçesinde, Çetin D, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.

23 Kasım 2018 Cuma 06:20
Dehşet evi! Kaçmaya çalıştı ama...

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde oturan Çetin D. (28) ile Emine D. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce Çetin D. evi terk etmeye çalışan eşi Emine D'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Çetin D. gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:20
  1. Hatay
  2. pompalı tüfek
  3. tartışma

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