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Hastanede dehşet! Doktorlar birbirini bıçakladı

İstanbul Sarıyer'de bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

11 Ekim 2019 Cuma 09:54
Hastanede dehşet! Doktorlar birbirini bıçakladı

Olay, Sarıyer İlçesi'nde bulunan Balta Limanı Kemik Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre hastanede asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralı doktora ilk müdahaleyi hastane içerisinde bulunan diğer doktorlar tarafından yapıldı.

Daha sonra 112 ekipleri tarafından Şişli Etfal Hastanesine ağır yaralı olarak sevk edilen yaralı doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Doktor Yavuz S.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan doktorun ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:54
  1. Balta Limanı Kemik Hastanesi
  2. Şişli Etfal Hastanesi

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