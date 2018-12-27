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Antalya'da dehşet anları! Tam 4 saat sürdü!

Antalya'da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesen, ardından da 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkan T.G. müzakereci polislerin 4 saat süren ikna çabaları sonunda vazgeçti. Zaman zaman kendisini kayalıklardan sarkıtarak yürekleri ağızlara getiren T.G. hastaneye kaldırıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:54
Antalya'da dehşet anları! Tam 4 saat sürdü!

Olay, saat 08.00 sıralarında Antalya'da Atatürk Parkı içinde bulanan falezlerde meydana geldi. Sabah erken saatlerde falezlere gelen T.G., bir süre burada oturdu. Yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini keserek, kendisine zarar veren T.G. daha sonra falezlere çıkıp, intihar girişiminde bulundu.

4 saat sürdü

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  Polis ve itfaiye T.G.'yi ikna etmeye çalışırken, Deniz Polisi de önlem aldı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan T.G., zaman zaman yukarı çıkıp, dinlendi ve dua etti. "Ben suçlu değilim. Ben kötü bir insan değilim" diye bağıran T.G., ikna olmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakere ekipleri çağrıldı. Müzakereci polisler, önce herkesi alandan uzaklaştırdı daha sonra gençle konuşmaya başladı. T.G. 4 saat süren ikna çabaları sonunda sallandığı falezlerden yukarı çıktı. T.G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:55
  1. Antalya
  2. intihar
  3. falez

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