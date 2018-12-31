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Kadına önce kaza yaptırdı sonra kaçırmaya çalıştı!

İstanbul Şişli'de bir sürücü, aracıyla takip ettiği bir kadının otomobiline çarparak kaza yaptırdı. Kazanın ardından aracından inen öfkeli adam bir de kadını sürükleyerek götürmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle adamın elinden kurtarılan kadın, bir iş yerine sığındı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:19

Olay sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde meydana geldi. Levent B. yönetimindeki 34 EU 9589 plakalı otomobil, yol boyunca bir kadının kullandığı 34 KT 049 plakalı aracı takip etti. Kadının aracına çarpmaya başlayan sürücü, otomobili durdurmaya çalıştı. Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza sonucunda araç apartman ve kaldırım arasındaki boşlukta askıda kaldı.

Bu sırada kazaya yapana araçtan inen kadının yanındaki bir kişi, koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Kazaya neden olan öfkeli adam kaçak kişiyi kovalasa da yakalayamadı. Ardından olay yerine geri gelen öfkeli adam, bu kez kadına yöneldi. Bir iş yerine sığınan kadını kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan kadın, bir iş yerine sığındı.

Doğalgaz kutusuna çarparak durabildi

Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öfkeli adam, kovaladığı kadının aracına çarpıyor. Aracın kontrolünü kaybeden kadın sürücü, apartmanını girişindeki doğalgaz kutusuna çarparak durabiliyor. Ardından araçtan inen bir erkek, koşarak kaçıyor. Öfkeli sürücü önce bu şahsı yakalamak için çabalıyor. Ancak yetişemeyince bu kez kadın sürücüye yöneliyor. Bir iş yerine sığınan kadını kolundan tutarak sürüklemeye çalışan adama vatandaşlar engel oluyor.

Kazanın ardından vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Doğalgaz kutusunun zarar görmesi nedeniyle bölgeye itfaiye ve doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri adamı ve kadını ifadesini almak için karakola götürdü. Araçlar ise çağrılan çekici ile otoparka kaldırıldı.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, ''Arkadan birbirlerine girmişlerdi. Hızlı bir şekilde vura vura geldiler birbirlerine. Buraya gelmiş daha sonra binaya girmiş'' dedi. 

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:19
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  2. doğalgaz kutusu
  3. dehşet anları
  4. şişli
  5. kadına kaza yaptırdı

YORUM YAZ

  • SFİOZSFİOZ1 sa önce
    ... olayda kadını kaçırma mı var ? ..

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