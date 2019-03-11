Akaryakıt istasyonuna daldı! Dehşet anları kamerada İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna daldı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından güçlükle söndürüldü.

İstanbul Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde yaşanan kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek pompaya çarptı. Çarpma sonucu devrilen pompa alev aldı. araçtakiler çakarken çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalışan yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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