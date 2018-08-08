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Çocuğunun gözü önünde eşine bıçakla saldırdı!

İstanbul Bahçelievler'de bir kadına, kocası olduğu iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında bıçak çekildi. Küçük çocuğun gözleri önünde yaşanan bıçaklı kavga kameraya an be an yansıdı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25

 Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 1 kadın küçük çocuğu ve yanındaki arkadaşı ile caddede yürüdüğü sırada kocası olduğu iddia edilen bir şahıs yanına geldi. Şahıs, karısıyla konuşmak istedi. Kadın konuşmayı reddedince tartışma çıktı. Şahsın çocuğu almak istemesi üzerine tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kadının “Çocuğumu vermiyorum” diye bağırdığı duyuldu.

  Bir süre sonra öfkeden deliye dönen şahıs çocuğun gözü önünde karısına bıçak çekti. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Çocuğun gözleri önünde yaşanan bıçaklı kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
  1. bahçelievler
  2. bıçak

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