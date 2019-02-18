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Değişimin emektarlarından Başkan Cahan’a anlamlı ziyaret

Türkiye’de bir ilk olarak Uşak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin kazananları Uşak Belediye Başkanı Av.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:47
Değişimin emektarlarından Başkan Cahan’a anlamlı ziyaret

Türkiye’de bir ilk olarak Uşak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin kazananları Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.


Taşeron yasası kapsamında kadroya geçen ve UTAŞ bünyesinde hizmet veren tüm işçileri kapsayarak haklarını güçlendiren Türkiye’deki ilk toplu sözleşmesinin emektar tarafı Uşak Belediyesi’ni ziyaret etti.


Hizmet-İş ve Hak-İş Sendikalarının Uşak İl Başkanı Recep Sorkun, Hizmet-İş Sendikası’nın Gençlik, Kültür ve Kadın Komisyonu ile Denetim, Disiplin, Yönetim ve Kültür-Sanat Birimlerinin işçi temsilcileri Başkan Cahan’ı makamında ziyaret ederek, kendisine bugüne kadar Uşak’a ve işçilere verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan işçiler, 5 yıl boyunca kendileriyle çalışmaktan şeref duydukları Başkan Cahan’a bizzat teşekkür etmek istediklerini belirttiler.


Kendisine komşu illerden sözleşmenin başarısını soranlar olduğunu dile getiren Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikaları Uşak İl Başkanı Recep Sorkun: “Belediye Başkanımız Nurullah Cahan işinin ehli. Onun ve sağladığımız iş birliğinin sayesinde anlaşmamız kolayca halledildi” dedi. Sorkun, toplu iş sözleşmesindeki uzlaşıda Başkan Cahan’ın büyük bir emeği olduğunu söyledi.


Ziyaret sırasında konuşan Başkan Cahan, 5 yıl boyunca Uşak’ın çehresini işçilerle değiştirdiklerini ve işçilerle el ele vererek gece gündüz demeden, 24 saat esaslı çalışma ile bu işleri yaptıklarını kaydetti. İşçinin alın terine vurgu yapan Başkan Cahan, bugüne kadar iş sözleşmelerini eksiksiz bir şekilde imzaladıklarını ve işçilerini mağdur etmediklerini paylaşarak, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. İşçilerimizi kadrolu ve kadrosuz olarak ayırmadan, Türkiye’ye örnek olacak şekilde sendikaya geçirdik ve toplu iş sözleşmesini imzaladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkanımıza, UTAŞ’ta ve belediyemizde çalışan tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Ziyaret sendika üyelerinin Başkan Cahan’a çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:47
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