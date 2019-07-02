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Değişime yenilmeyen gençler yetişecek

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Eğitim Çağındaki Çocukların Gelişimlerini Desteklemek Adına Rehberlik Öğretmenlerinin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi’ kapsamında rehberlik öğretmenlerine eğitim verildi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:17
Değişime yenilmeyen gençler yetişecek

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Eğitim Çağındaki Çocukların Gelişimlerini Desteklemek Adına Rehberlik Öğretmenlerinin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi’ kapsamında rehberlik öğretmenlerine eğitim verildi.


Proje kapsamında Gümüşhane’de görev yapan 50 rehberlik öğretmeninin eğitim aldığını belirten DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “21. yüzyıl tam anlamıyla bir değişim çağıdır. Değişime ayak uyduramayan birey ve toplum değişimin altında ezilmektedir. Birey ve toplumun zihinsel yapısının oluşmasında, davranış kalıpları geliştirmesinde, kendisini ve çevresini yorumlayış biçiminin belirlenmesinde öğretmenlerin ve eğitimin yeri tartışmaya gerek duyulmayacak kadar açıktır. Dolayısıyla öğretmenlerin çağdaş eğitim anlayışlarını benimseyip bu yaklaşımları eğitim sürecinde aktif bir şekilde kullanması hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından önemli bir gerekliliktir” dedi.


Öğretmen becerilerindeki gelişimin bölgenin ve toplumun yapısındaki gelişimin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Adıyaman, “Bu düşünceden hareketle Gümüşhane ilimizde görev yapan rehberlik öğretmenlerinin çağdaş eğitim anlayışını benimsemelerine katkıda bulunmak; onları sınıfta, okulda ve toplumda daha etkin birer birey ve meslek erbabı haline getirmek için yürütülen projeyi çok önemsiyoruz. Milletimize, ülkemize ve bölgemize katkı sağlayacak böyle projeleri her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Proje kapsamında Gümüşhane’de görev yapan 50 rehberlik öğretmenine 2 gün zeka oyunları, 2 gün oluşturucu drama, 2 gün oyun terapisti ve 2 gün öğrenci koçluğu olmak üzere toplam 8 günlük eğitim verildi.


Eğitim öğretim içerisinde rehberliğin konumunun göz önüne alındığında yapılması düşünülen çalışmanın tüm öğrencilere olumlu etki sağlayacağı ifade edilirken toplumun yaşam kalitesini ve yaşanabilirlik düzeyini artıracağı, Gümüşhane ilinde çalışan bin 274 öğretmenin, 19 bin 318 öğrencinin ve velilerinin proje sonuçlarından olumlu olarak etkileneceği belirtildi.


Ayrıca iletişimi kuvvetli, muhakeme gücü yüksek, empatik yaklaşımı gelişmiş, hedefleri net ve belli olan kararlı bireylerin yetişmesinin gelecek nesillerin yaşam standartlarını olumlu şekilde etkileyeceği ifade edilerek, rehberlik öğretmenlerinin zeka oyunlarını, oyun terapisini, oluşturucu dramayı ve öğrenci koçluğunu daha verimli olarak kullanacağı, yapılacak etkinliklerin içeriklerinin öğrencileri eğitirken eğlendireceğinden okullaşma oranının artmasına ve devamsızlık sayılarının düşmesine, öğrencilerin zararlı alışkanlıklar karşısında farkındalıklarının artmasına, öğrencilere olumlu davranışların kazandırılmasına ve toplumsal yaşam becerilerinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:17
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