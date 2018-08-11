0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu koltuk uğruna en yakın adamlarını harcadı

Parti içi muhalefeti susturmak için parti yönetiminde sınırlı değişikliğe giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk sevdası yüzünden en yakın adamlarını harcadı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:16
Kılıçdaroğlu koltuk uğruna en yakın adamlarını harcadı

Parti sözcülüğünü Özgür Özel'den alıp Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a veren Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı'yı Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Tuncay Özkan yürütmeye devam edecek. 'Rezidans Kraliçesi' Gamze Akkuş İlgezdi de  Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürecek. 

TEZCAN VE YILMAZ'A ÇİZİK

MYK'ya 6 yeni isim geldi. Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı ve Orhan Sarıbal “A takımı”nın yeni isimleri oldu. Yeni MYK'da 5 isimle yollarını ayıran Kılıçdaroğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Tekin Bingöl ve Haluk Koç'la Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve Çetin Osman Budak'a yer vermedi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılıkları yapan Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl, parti içi muhalefetin sürekli gündeme getirdiği isimler olmuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:16
  1. Bingöl
  2. chp
  3. Kılıçdaroğlu
  4. myk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi: Utanç verici
    1. İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi: Utanç..
    2. Kuveyt Türk’ten 6 ayda 479 milyon TL..
    3. Katil Esed rejimi Türkmendağı'na..
    4. Aytemiz’de üst düzey atama
    5. Putin'in gözdesi 'Orsk' İstanbul..
    6. Yola fırlayan boğa kazaya neden oldu
    7. "Türkiye'de Almanca ikinci yabancı dil..
    8. Ordu sahili kırmızıya büründü!
    9. Pegasus’tan bayram için ek seferler
    10. Tatili yarıda kaldı! Hırsızlık zanlısı..
    11. Nagehan Alçı tarih verdi: 4 Kasım'da..
    12. Şok Marketler’den 5,5 milyarlık ciro
    13. Düğmeye basıldı! Türkiye genelinde dev..
    14. Son iki günde 13 terörist etkisiz hale..
    15. Ülker, ikinci çeyrekte yüzü güldü..
    16. Milli Savunma Bakanı Akar'dan Twitter..
    17. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    18. İstanbul'da halk otobüsünde yangın!
    19. K. Kore lideri Kim Jong-un fanilayla..
    20. Bursa'da drone destekli kaçak midye..
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?