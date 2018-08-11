Kılıçdaroğlu koltuk uğruna en yakın adamlarını harcadı

Parti sözcülüğünü Özgür Özel'den alıp Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a veren Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı'yı Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Tuncay Özkan yürütmeye devam edecek. 'Rezidans Kraliçesi' Gamze Akkuş İlgezdi de Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürecek.

TEZCAN VE YILMAZ'A ÇİZİK

MYK'ya 6 yeni isim geldi. Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı ve Orhan Sarıbal “A takımı”nın yeni isimleri oldu. Yeni MYK'da 5 isimle yollarını ayıran Kılıçdaroğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Tekin Bingöl ve Haluk Koç'la Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve Çetin Osman Budak'a yer vermedi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılıkları yapan Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl, parti içi muhalefetin sürekli gündeme getirdiği isimler olmuştu.