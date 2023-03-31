Değişik çorba arayanlara tutmaç çorbası tarifi: İftarda ne pişirsem diyen herkesi mest eden bu çorba!

Tutmaç çorbası tarifi akşam yemeğine değişik çorba arayanlar tarafından araştırılıyor. Peki, tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Tutmaç çorbası nohut, erişte ve yeşil mercimekle yapılıyor. Tutmaç çorbasının püf noktası çorbanın kesilmemesidir. Bu yüzden tutmaç çorbasının terbiyesini tencereye ilave ederken biraz çorbanın suyuyla karıştırmak gerekiyor. İşte tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri...

TUTMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Yarım su bardağı erişte

Yarım su bardağı yarı haşlanmış yeşil mercimek

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1 adet soğan

1 tatlı kaşığı kuru nane

Karabiber

Zeytinyağı

1 litre su

Tuz

TERBİYESİ İÇİN MALZEMELER

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı süzme yoğurt

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Değişik çorba arıyorsanız mutlaka tutmaç çorbası tarifini defterinize not alın. Önce çorba tenceresinde suyu kaynatın, kaynayan suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte ekleyip, erişteler pişene kadar kaynatın.

Ayrı bir kâsede terbiye için olan malzemeleri çırpın. Kaynattığınız çorbanın suyundan 1 kepçe alarak azar azar terbiyeye döküp karıştırın. Bu işlemi terbiyeyi ısıtıncaya kadar devam edin. Terbiyeyi çorbanın içine ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve çorbaya ilave edip 1 taşım kaynatıp sıcak servis edin. Tutmaç çorbası hazır. Afiyet olsun...

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