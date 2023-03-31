Değişik çorba arayanlara tutmaç çorbası tarifi: İftarda ne pişirsem diyen herkesi mest eden bu çorba!
Değişik çorba tarifi arayanlar kış günü içinizi ısıtacak tutmaç çorbası tarifi hazırladık. Ramazan ayında beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. İftar ve sahurda yapılan çeşitli çorbalar sağlık için çok önmeli. Tutmaç çorbası nohut, erişte ve yeşil mercimekle yapılıyor. İşte tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri...
Tutmaç çorbası tarifi akşam yemeğine değişik çorba arayanlar tarafından araştırılıyor. Peki, tutmaç çorbası nasıl yapılır?
Tutmaç çorbası nohut, erişte ve yeşil mercimekle yapılıyor. Tutmaç çorbasının püf noktası çorbanın kesilmemesidir. Bu yüzden tutmaç çorbasının terbiyesini tencereye ilave ederken biraz çorbanın suyuyla karıştırmak gerekiyor. İşte tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri...
TUTMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ
Yarım su bardağı haşlanmış nohut
Yarım su bardağı erişte
Yarım su bardağı yarı haşlanmış yeşil mercimek
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1 adet soğan
1 tatlı kaşığı kuru nane
Karabiber
Zeytinyağı
1 litre su
Tuz
TERBİYESİ İÇİN MALZEMELER
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı süzme yoğurt
TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ
Değişik çorba arıyorsanız mutlaka tutmaç çorbası tarifini defterinize not alın. Önce çorba tenceresinde suyu kaynatın, kaynayan suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte ekleyip, erişteler pişene kadar kaynatın.
Ayrı bir kâsede terbiye için olan malzemeleri çırpın. Kaynattığınız çorbanın suyundan 1 kepçe alarak azar azar terbiyeye döküp karıştırın. Bu işlemi terbiyeyi ısıtıncaya kadar devam edin. Terbiyeyi çorbanın içine ilave edip 5 dakika daha kaynatın.
Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve çorbaya ilave edip 1 taşım kaynatıp sıcak servis edin. Tutmaç çorbası hazır. Afiyet olsun...
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