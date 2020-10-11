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Okur Postası 'Değişik alanlarda sabır kavramı neyi ifade ediyor?'
Okur Postası

'Değişik alanlarda sabır kavramı neyi ifade ediyor?'

Gazetemiz okurlarından Ali Lale, "Değişik alanlarda sabır kavramı neyi ifade ediyor?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:30:00 -
'Değişik alanlarda sabır kavramı neyi ifade ediyor?'

Sabır, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür. Sabır, Kur’an-ı Kerim’de “Erdem” olarak da geçmektedir. Sabır kavramını anlamak ve bu kavramın gereğini yapmak için her şeyden önce Rabbine tam teslimiyet ve ahiretin varlığına tam inanmakla olur. Olay ve durumlara karşı sabır göstermek ve nefsimizin bize zarar veren duygularına karşı direnç göstermek için yaşam üslubumun Allah’ın istediği istikamette olması gerekiyor. Aksi takdirde olay ve durumlara karşı sabır gösterebilme iradesini bulamayabiliriz. Yani Allah’ın istediği yaşamı değil de arzularımızın ve şeytanın istediği bir yaşantıya tabi oluruz. Sabır inandığı ve doğru bildiği dava yolunda önüne çıkan engellere karşı sarsılmaz, yorulmaz ve bükülmez bir irade ortaya koymaktır. Bu ruha ulaşmak için sağlam bir zemine ihtiyaç vardır, işte bu zemin Allah’a olan imanımızın güçlü ve bu gücün bize sağladığı koşulsuz teslimiyettir.

Bir kadına aşık olan kişi aşkı için her şeyi göze alabilir, zorluklara katlanabilir. Aşkına kavuşma yolunda önüne çıkan engellere direnir, mücadele eder. Tüm bu iradeyi niçin gösterir? Çünkü ruhu ve bedeni ile aşkına inanmıştır. Aşkına ulaşma yolunda onu engellemeye çalışan sözlü ve davranışsal tepkilere karşı bu inanmışlığın vermiş olduğu güçle sabır gösterir, çünkü teslimiyetin zeminidir inanmışlıktır. İşte insanda sabrı oluşturan ve sabrı güçlendiren nedenden bahsederek bir örnek ile de açıklamaya çalıştık.

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