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Değişen toplum, dönüşen kütüphaneler

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 55.

29 Mart 2019 Cuma 10:30
Değişen toplum, dönüşen kütüphaneler

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler" temalı program düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, video ve slayt gösterimleri ile devam etti. Programda kitap okumanın önemini anlatan İlçe Halk Kütüphane Müdürü Rabia Karaoğlu, "Kütüphanelerimiz bilgi sağlayan, aydınlatan, aklı ve vicdanı büyüten, yeni yaşamlara açılan kapı, dünyayı değiştiren, yaşamlara dokunan, farklılığı kabul etmenin, hoşgörünün kaynağı ve bilginin kalesidir. Kütüphanelerimiz, çeşitli kültürleri besleyerek, kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan kurumlardır. Kütüphane, teknolojinin esir aldığı insanda toplumsal iletişimin gerçekleşmesine imkan sağlayan mekan olmakla beraber günümüz dünyasının yalnızlaşan ve bunalan bireyi için bir sığınma ve rahatlama alanıdır" dedi.


Program öğrencilerin şiir okuması ile devam ederken, İlçe Halk Kütüphanesi’nden en çok kitap okuyan üç kişiye, Çaybaşı Kaymakamı Hasan Kurt tarafından plaket ve ödüller verildi. Program ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğiyle sona erdi.


Etkinliğe ayrıca, İlçe Jandarma Komutanı Ali Mucuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:30
  1. kitap
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