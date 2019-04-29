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Değirmenci, “1 Mayıs gerçek bir bayram gibi kutlansın istiyoruz”

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile yayımladığı mesajında 1 Mayıs’ın gerçek bir bayram gibi kutlanmasını istediklerini belirtti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:46
Değirmenci, “1 Mayıs gerçek bir bayram gibi kutlansın istiyoruz”

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile yayımladığı mesajında 1 Mayıs’ın gerçek bir bayram gibi kutlanmasını istediklerini belirtti.


Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün milyonlarca emekçinin talepleri karşılanıp, problemlerinin çözüme kavuşturulduğunda gerçek bir bayram gibi kutlanacağını belirterek, “Emekçiler olarak sıkıntılarımız çözüme kavuşsun, 1 Mayıs gerçek bir bayram gibi kutlansın istiyoruz” dedi.


1 Mayıs’ın, emeğiyle hayatını kazanan,alın teriyle ailesinin rızkını temin eden işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasına vesile olmasını dileyen Değirmenci, “Bu yıl Konfederasyonumuz Hak-İş, 1 Mayıs’ı Memur-Sen ile birlikte Peygamberler diyarı Şanlıurfa’da kutlama kararı aldı. Biz de bu karar doğrultusunda binlerce üyemizle birlikte alanlarda olacağız. Şanlı bir şekilde 1 Mayıs’ı kutlamak için Şanlıurfa’da olacağız. Bu ülkenin kalkınmasına, büyüyüp gelişmesine çok değerli katkılar sunan işçilerin, üyelerimizin talep ve beklentilerini haykıracağız. Önceliklerimizden biri de bugünün, hiçbir kargaşaya meydan vermeden, tam bir birlik ve beraberlik içerisinde, aynı zamanda barış ve kardeşlik çağrılarıyla kutlanmasıdır” ifadelerini kullandı.


“İşçiyi değil, işsizliği kapı dışarı edin diyeceğiz”


“Ülkemizdeki emekçilerin sosyal ve ekonomik şartlarının daha da iyileştirilmesi için 1 Mayıs’ta sessiz yığınların çığlığı olacağız” diyen Değirmenci, “Alanlarda, vergi dilimi uygulamasının altında ezilen işçilerin sesi olacağız. Her şart ve koşulda kıdem tazminatımızı almak istiyoruz diyeceğiz. Taşeron düzenlemesi dışında kalan çalışanlara kadro talebimizi yineleyeceğiz. İş sağlığı ve güvenliğimizi artırın, canımıza kast etmeyin diye haykıracağız. Enflasyon canavarının nefesini kesin diyeceğiz. İşçiyi değil, işsizliği kapı dışarı edin diyeceğiz. Sendikalaşmanın önünü açın diye sesimizi yükselteceğiz. Kısacası çalışanların insanca yaşayabilmelerini sağlanmak için bu kez Şanlıurfa’dan tüm taraflara çağrı yapacağız” ifadelerine yer verdi.


1 Mayıs’taki coşku ve kalabalığı fırsat bilerek, toplumsal huzur ve barışı hedef alabileceklere karşı uyanık ve dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Değirmenci şunları söyledi: “İşçilerin işyerindeki ve toplumsal yaşam içindeki tüm sıkıntılarına rağmen bugünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ülkemizde kargaşa ve karışıklık çıkarmak isteyen karanlık odaklara prim vermeden, ülkemizin ve milletimizin milli ve manevi değerlerini ön planda tutarak kutlamalarımızı yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun.”

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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