'Değerli ustam Yalçın Turgut aramızdan ayrıldı'

Ben onu karikatür çizmeye başladığım gün gıyaben tanıdım. Vakit Gazetesi’nde haftalık karikatürleriyle pazartesi günleri evimize konuk olan Yalçın Turgut Balaban…

İlk karikatürlerimi elle çizerken hep örnek aldığım ilk öğretmenim, rehberim, belki de ilk ustam idi. Ustalarımın izinde çizmeye devam ettim. Naif, kadirşinas, İstanbul beyefendisi Yalçın Turgut Balaban ile tanışmamıza vesile olan, Çorum eski Milletvekili Salim Uslu idi. Düşünsenize karikatür çiziyorsunuz, albümleştireceksiniz, takip ettiğiniz, gıyaben tanıdığınız, takipçisi olduğunuz, usta dediğiniz, değerli insan Yalçın Turgut Balaban sizin kitabınıza önsöz yazıyor… Benim için mutluluk verici bir durumdu bu. 2012 yıllarında telefonlaştığım, 2017 yılında da yüz yüze, hem karikatürlerimi gösterebilme hem de tanışma fırsatı bulduğum, Akit medya grubunda buluştuk. Tabiri caizse kulağa küpe olacak tavsiyeleriyle çizgime yön veren Balaban Usta, tanıdığım kadarıyla Serdengeçti, Necip Fazıl Üstad ile yoldaş, Salih Mirzabeyoğlu ile de derttaş olmuş… Son zamanlarda telefonlaştığımızda o içten evladım deyişi hâlâ kulaklarımda... Şimdi bir yanım eksik kaldı. Karikatürist Hocam, Mübarek Mevlid Gecesi, güzellerin en güzeline kavuştu… Allah-u Teâlâ İnşallah Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Necip Fazıl’a, Salih Mirzabeyoğlu’na komşu eylesin… Söz, yazı ve kalem ustası Yalçın Turgut Balaban, kitabım için yazmış olduğu önsözde, çizgilerimi takip etme sözü vermiş, çizgilerimi eleştirmiş, beğenmiştir. Çiziginin Dili-Furkan Şimşek Karikatürleri-2. Kitabım için kendilerinden önsöz istemiştim. Hasta haline rağmen beni kırmayıp 2. karikatür kitabım için şu ifadeleri kullandı:

“Elinizdeki bu karikatür albümü, Çorum Alacalı Furkan Şimşek’in ikinci kitabı…

İnsan, eşya ve hâdiseler arası, tenakuzların içinde tüten mizahi, çok küçük yaşta denebilecek çağında, tespit edebilen, Allah vergisi bir istidadı var Furkan’ın…

Baktığı meseledeki mizahi sektirmeden yakalayabilen, bu kıvrak zekânın, küçük yaştaki sahibi ile Salim Uslu vesilesiyle telefonda tanışmıştık... Beni yarım asır öncesine götüren bu ışıltılı kabiliyet, bugün bazıları ahirete göçmüş inanan kesimin güçlü çizerlerinin, onunla aynı yaşlarda benimle temas kurdukları ilk yıllarını ve çizimlerini hatırlatmıştı bana. Böylece, alaka ve dikkatimi Furkan’a ve muntazaman bana gönderdiği çizimlerine teksif ettim. Ona, karikatürde, espri ve çizim tekniğinin artarak gitmesi gerektiğini sürekli hatırlattım.. Tahsil çizgisini de bu doğrultuda seçmesi, beni ayrıca memnun eden bir gelişme oldu...

Kendisiyle kısa bir süre yüz yüze görüşme imkânı bulabildiğim bu genç kabiliyetin, ikinci albümündeki karikatürler bana çok şey söylüyor. Allah vergisi karikatür zekâsıyla, anında yakaladığı espri(ruh)yi, bir oturuşta ve bir kerede, çizgiye döktüren, sabırsız mizacını hâlâ yenememiş, bunu görüyorum...

Vakit, Furkan’ın, mizah kabiliyetini, çizim sabrı ile yoğurmayı başarması vaktidir... Bunu da başardığında, bayrağı devralacağından zerre kadar şüphem yok...

Çizimde sabır ve sebat sevgili Furkan...”

Değerli ustam!

Sizinle daha fazla vakit geçirmek, tecrübelerinizden biraz daha faydalanmak isterdim. Ancak, bir misafirhane konumunda olan dünyamızdan, bir misafir edasıyla ayrılma vaktinin geldiğini nereden bilecektik. Asıl olan şairin dediği gibi “Bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakmaktır. Siz de bu kubbede hoş bir sadâ bıraktınız. Tavsiyelerinize uyacağım.

Allah’n rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun.

Mekanınız cennet olsun. Amin.