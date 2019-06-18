’Değerli Öğretmenim’ projesinin 48’inci ili Bilecik oldu Öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılması hedefiyle Anadolu Vakfı tarafından başlatılan ’Değerli Öğretmenim’ projesinin 48’inci ili Bilecik oldu.

Öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılması hedefiyle Anadolu Vakfı tarafından başlatılan ’Değerli Öğretmenim’ projesinin 48’inci ili Bilecik oldu.

Anadolu Vakfı, öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Bilecikli öğretmenlerle buluştu. Bilecik Bilim Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere öğretmenler büyük ilgi gösterirken, eğitim programı kapsamında Bilecikli öğretmenlere yönetişim yetkinlikleri gelişimi eğitimi verilerek, 18 sosyal girişimcilik alanında bilgiler aktarıldı.

60 binin üzerinde öğretmen eğitim aldı

‘Sosyal Girişimcilik’ konusunda öncü olan “Değerli Öğretmenim” projesi il milli eğitim müdürlükleri işbirliğinde yürütülüyor. Bugüne kadar 48 ilde 60 binin üzerinde öğretmene ulaşan projede, 3 binin üzerinde proje başvurusu alındı. Öte yandan bugüne kadar gerçekleştirilen 9 yarışma ile 200’ün üzerinde ödül verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.